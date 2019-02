"In Sicherheitskonferenzen sind wir weltklasse, aber was unsere eigenen Streitkräfte angeht und die strategische Analyse, was wir leisten müssen - da sind wir so schwach wie kaum jemals zuvor," sagte der CDU-Politiker. Wenn Deutschland bei sich keine Ordnung schaffe, sei es auch schwierig, in Europa zu Ergebnissen zu kommen.

"Der europäische Beitrag muss steigen"

Man müsse darauf schauen, was andere Staaten aufwenden: Großbritannien und Frankreich gäben ein Drittel ihrer Verteidigungsmittel für den nuklearen Bereich aus - ein gerechter deutscher Beitrag müsse dann so aussehen, "dass wir die stärksten konventionellen Kräfte stellen - das tun wir aber nicht", kritisierte Rühe.

Nach der Wende habe man in Verhandlungen mit der damaligen Sowjetunion erreicht, dass Deutschland bis zu 370.000 Soldaten haben könne - heute seien es gerade mal 170.000. "Das ist geschichtslos", meint Rühe. Das, was die USA zwischen 1949 und 1989 in Europa geleistet hätten, könne man nicht als gesetzt ansehen. "Der europäische Beitrag muss steigen".

Kritik an Merkel und von der Leyen

Bei der Ausstattung der Streitkräfte gehe es nicht nur ums Geld: "Es geht darum, dass wir bereit sind, dasselbe Risiko zu tragen", sagte der Ex-Verteidigungsminister. Man müsse eine "politische Bindungswirkung" erreichen, "dass andere sich auf uns verlassen können". Das sei bisher am Kanzleramt und an der Bundesverteidigungsministerin gescheitert.

Mit Blick auf den INF-Vertrag, der vor dem Aus steht, forderte Rühe von Bundeskanzlerin Angela Merkel "klare Worte", dass es in Europa und Deutschland keine Stationierung von Atomraketen geben werde. "Wir sind nicht mehr das schwache Europa der Nachkriegszeit". Es brauche eigene Initiativen.

