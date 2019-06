Mehr zum Thema

Newcomer 2018: Die Band "Parcels" Reif für das große Publikum

Musikfestival "Rencontres Transmusicales" Sprungbrett für Newcomer

Französischer Musiker Talisco Mit Kopfstimme, Klatschen und Crescendi

Neues Album von Justice "Unsere Beziehung zur Musik hat sich verändert"

"Sound of the Cities" Wiedergeburt französischer Popmusik in Paris