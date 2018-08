Ein Impulsgeber, Augenöffner und Kronzeuge für eine neu entstehende globale Literatur.

Mit diesen Worten hat die Literaturkritikerin Sigrid Löffler den verstorbenen Literaturnobelpreisträger V.S. Naipaul beschrieben. Er habe ihr in seinen Erzählungen, Romanen und Essays erstmals einen Eindruck von der Entwurzelung gegeben, mit der Migranten sich auseinanderzusetzen haben, sagte sie im Deutschlandfunk Kultur. Nach den Worten Löfflers war Naipaul ein Heimatloser, der in Trindidad/Tobago als Sohn indischer Zwangsarbeiter geboren worden war. Später wanderte er nach England aus und versuchte, sich dort zu integrieren – immer auf der Suche nach Anerkennung.



Naipaul war gestern im Alter von 85 Jahren in London gestorben. 2001 hatte er den Literatur-Nobelpreis erhalten, bereits 1971 den Booker Prize. Die Geschichte seiner Kindheit verarbeitete Naipaul in dem Roman "Ein Haus für Mister Biswas". Weitere bekannte Werke von ihm sind "Das Rätsel der Ankunft", "In einem freien Land", "Eine islamische Reise. Unter den Gläubigen" oder "Auf der Sklavenroute: Meine Reise nach Westindien"