"Auf die Bühne gestellte, satirische Kritik". Das war Werner Schneyders Definition von Kabarett, der er Zeit seines Bühnenlebens treu geblieben ist.

Bei über 1000 Auftritten auf Bühnen in Deutschland und Österreich hat er in seiner scharfen und direkten Art, Politik und gesellschaftspolitischen Entwicklungen beider Länder seziert.

Noch zum 80. Geburtstag tourte er mit seinem Programm "Das war´s von mir".

Seinen perfekten Gegenspieler und politisch Seelenverwandten fand er bereits ab 1973 in Dieter Hildebrandt. Ihre lengendären Programme und Auftritte in der Münchner "Lach- und Schießgesellschaft" setzen bis heute Maßstäbe im politischen Kabarett.

Das Kabarettisten-Duo Werner Schneyder (l) und Dieter Hildebrandt bei ihrem Auftritt im Januar 1985.

Neben seinen eigenen Auftritten als Kabarettist war Werner Schneyder auch als Regisseur, Schauspieler, Chansonsänger und Autor von über 20 Büchern bekannt. Ausserdem machte er sich als Box-Kommentator für das ZDF einen Namen.

"Es gibt kaum ein lügnerisches Gedankengebäude, das er durch seinen Witz nicht zu Fall bringt". So charakerisierte ihn der im letzten Jahr ebenfalls verstorbene Querköpfe Autor Stephan Göritz. In Erinnerung an ihn und Werner Schneyder wiederholen wir eine Sendung aus dem Jahr 2003.