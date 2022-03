Wetter

Zumeist bedeckt und mehr Regen

Das Wetter: Im Westen und Nordwesten längere Niederschläge, teils mit Schnee bis in tiefe Lagen. Auch im Süden und in der Mitte häufig bedeckt mit schauerartigen, manchmal gewittrigen Niederschlägen. Nur im Nordosten freundlich und trocken. Höchstwerte 2 bis 12 Grad. Morgen im Norden trocken und sonnig. Im Süden und in der Mitte bedeckt und Niederschläge. Minus 1 bis plus 8 Grad.

31.03.2022