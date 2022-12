Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts im Westen bewölkt oder aufgelockert, im Osten leichte Schneefälle. Tiefstwerte 0 bis minus 9 Grad. Morgen zunehmende Auflockerungen, im Westen und Südwesten gebietsweise länger sonnig. Im Osten nachlassende Schneefälle. Temperaturen minus 5 bis plus 2 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag teils aufgelockert bewölkt, teils neblig oder hochnebelartig bewölkt. Im Osten dichte Wolkenfelder. In der Mitte und im Südwesten aufkommende Schneefälle. Minus 4 bis plus 1 Grad.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.