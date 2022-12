Wetter

Zumeist bewölkt, gebietsweise Schnee

Das Wetter: Vor allem in der Osthälfte zunächst noch Schneefall, sonst meist wechselnd bewölkt und niederschlagsfrei. Von Südwesten zunehmend sonnig. Minus 5 bis plus 2 Grad. Morgen meist aufgelockert bewölkt und teils neblig. Von Südwesten Wolkenverdichtung, später auch Schneefälle. Minus 4 bis plus 1 Grad.

12.12.2022