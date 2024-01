Wetter

Zunächst bewölkt, später teils sonnig, -8 bis +1 Grad

Das Wetter: Zunächst häufig stark bewölkt, im Tagesverlauf längere sonnige Abschnitte, vor allem vom Harz bis zu Oder und Neiße. An den Alpen und am Bodensee sowie im Norden länger stark bewölkt und etwas Schnee. Sonst meist niederschlagsfrei. Höchstwerte minus 8 Grad bis plus 1 Grad. Morgen im äußersten Norden und Nordosten sowie am Hochrhein und in Schwaben wolkig, teils länger bedeckt. Sonst viel Sonne. Ähnliche Temperaturen.