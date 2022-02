Wetter Zunächst neblig, später viel Sonnenschein

Das Wetter: Heute zunächst vereinzelt neblig, später verbreitet sonnig und trocken. Nur im Nordwesten einige Wolkenfelder. Temperaturen höchstens 2 Grad an den Alpen und bis 8 Grad am Niederrhein. Morgen ähnlich: viel Sonne, nur wenige Wolken. Erst am Abend im äußersten Nordwesten örtlich etwas Regen. Höchstwerte 4 Grad bis 14 Grad am Oberrhein.

12.02.2022