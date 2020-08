Zunächst sonnig, abends Gewitter möglich, 26 bis 33 Grad

Das Wetter: Im Nordosten und Osten sonnig und trocken, im Tagesverlauf Quellwolken, vereinzelt Gewitter. Am späteren Nachmittag und am Abend im Westen vermehrt Gewitter, Unwetter möglich. Temperaturen 26 bis 33 Grad, an der Küste etwas kühler.

Morgen in der Mitte Deutschlands stark bewölkt mit Schauern und Gewitter. Ansonsten heiter bis wolkig. 24 bis 29 Grad, im Nordosten nochmals bis 32 Grad.



Die weiteren Aussichten: Am Dienstag wechselnd bewölkt mit teils kräftigen Schauern und Gewittern. Höchstwerte 23 bis 28 Grad.