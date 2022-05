Eine Gewitterzelle mit dunklen Regenwolken zieht über die Landschaft im Landkreis Oder-Spree. (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Patrick Pleul)

In der kommenden Nacht in der Südwesthälfte bei auflockernder Bewölkung abklingende Schauer. In einem Streifen von der Nordsee bis nach Sachsen viel Regen, anfangs in Verbindung mit Gewittern - Unwettergefahr! Tiefstwerte 13 bis 8 Grad. Am Tag heiter bis wolkig, im Norden und Osten Schauer. 19 bis 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch meist sonnig oder locker bewölkt und trocken. Nur im Alpengebiet am Nachmittag geringes Schauer- und Gewitterrisiko. 20 bis 31 Grad.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.