Wetter Zunehmend aufgelockert und freundlicher

Das Wetter: Wechselnd bewölkt; im Norden mit Schauern und Gewitter. Im Bergland und an den Alpen auch Schneefall. Vor allem an der Nordsee und auf den Bergen noch stürmisch. 0 bis 4 Grad. Morgen von Nordwesten her auflockernd, später auch sonnig und trocken. Im Südosten gebietsweise stark bewölkt. Höchstwerte 2 bis 9 Grad.

25.02.2022