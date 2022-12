China verzeichnet nach Ende der Null-Covid-Politik viele neue Covid-Fälle. Die chinesische Regierung hat deshalb neue Fieberkliniken und Notkrankenhäuser eröffnet. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Koki Kataoka)

Auch die USA kündigten nun für das neue Jahr eine Corona-Testpflicht für Reisende aus China an. Hintergrund sind unter anderem Sorgen vor der Entstehung neuer Virus-Varianten. Vom 5. Januar an müssen sich alle Menschen, die aus der Volksrepublik in die USA kommen, vor Abreise auf das Virus testen lassen. Italien hatte zuvor ähnliche Maßnahmen ergriffen. Gesundheitsminister Schillaci sagte in Rom, er habe neben verpflichtenden Covid-19-Antigenabstrichen auch die damit verbundene Virus-Sequenzierung für alle Passagiere aus China angeordnet. Auch andere Länder verhängten bereits Testpflichten - darunter Japan, Indien, Südkorea und Taiwan.

Hintergrund ist der rapide Anstieg der Infektionszahlen in China nach der unvermittelten Zurücknahme der Null-Covid-Politik.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.