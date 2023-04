Wetter

Zunehmend bewölkt, in der Nacht 9 bis minus 2 Grad

Das Wetter: In der kommenden Nacht zunehmend stark bewölkt bis bedeckt, in der zweiten Nachthälfte von Westen her Regen, der sich ausweitet. Abkühlung auf 9 Grad am Rhein und bis -2 Grad in der Oberlausitz. Am Tag stark bewölkt und nach Osten ziehender Regen. Später von Westen her teils kräftige Schauer und Gewitter. 12 bis 19 Grad.

27.04.2023