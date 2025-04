Wetter

Zunehmend heiter bei 12 bis 19 Grad

Das Wetter: Vom Süden bis nach Mitteldeutschland wechselnd bewölkt, aber weitgehend trocken. Sonst zunehmend heiter bis sonnig. 12 bis 19 Grad. Morgen nur an den Alpen und in den östlichen Mittelgebirgen einige Wolken, sonst sonnig. 16 bis 22 Grad mit den höchsten Werten in der Kölner Bucht.