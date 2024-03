Landschaft im Nebel (picture alliance/dpa)

Die Vorhersage:

Bis in den Vormittag verbreitet Nebel oder Hochnebel. In der Mitte und in Südostbayern etwas Regen. Nachmittags lockern die Wolken auf, im Osten wird es sonnig. Die Temperatur steigt auf 4 Grad an der Ostsee und bis 12 Grad im Südwesten.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag nach Nebelauflösung sonnig. Am Abend im Südwesten Aufzug dichter Wolkenfelder. 6 bis 14 Grad.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.