Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nachts teils gering, teils stärker bewölkt. Im Osten gebietsweise Schauer, sonst nachlassende Niederschläge. Tiefstwerte 9 bis 3 Grad. Am Tag im Verlauf zunehmende Bewölkung. Im Norden und Westen Schauer. Im Süden und Südosten auch längere sonnig Abschnitte. Temperaturen 15 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch bei wechselnder Bewölkung zunächst nur einzelne, in der zweiten Tageshälfte im Westen sowie an den Alpen aufkommende Schauer und Gewitter. 16 bis 22 Grad.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.