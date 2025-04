Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nachts teils gering, teils stärker bewölkt. Im Osten gebietsweise Schauer, sonst nachlassende Niederschläge. Tiefstwerte 9 bis 3 Grad. Am Tag im Verlauf zunehmende Bewölkung. Im Norden und Westen Schauer. Im Süden und Südosten auch längere sonnige Abschnitte. Temperaturen 15 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch wechselnd bewölkt. In der zweiten Tageshälfte im Westen sowie an den Alpen aufkommende Schauer und Gewitter. 16 bis 22 Grad.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.