Ein russischer Soldat in der Anlage des Atomkraftwerks Saporischschja. ( AP/dpa)

Der Betreiber des Meilers, der staatliche ukrainische Energiekonzern Energoatom erklärte, die Anlage sei erneut beschossen worden. Dadurch sei die Infrastruktur des größten Atomkraftwerks Europas beschädigt worden. Das AKW laufe derzeit mit dem Risiko, Radioaktivitäts- und Feuerschutz-Standards zu verletzen.

Saporischschja im Osten des Landes ist unter der Kontrolle der russischen Armee, wird aber von ukrainischen Mitarbeitern betrieben. Nach Angaben der regionalen Behörden schossen die russischen Truppen heute erneut Raketen und Artilleriegranaten auf ukrainisch kontrolliertes Gebiet in der Nähe des Atomkraftwerks ab. Die russische Armee warf ihrerseits dem ukrainischen Militär vor, das AKW direkt angegriffen zu haben. Dabei seien mehrere Geschosse in das Dach einer Anlage eingeschlagen, in dem Kernbrennstoff gelagert werde, sagte ein Regierungssprecher in Moskau. Derzeit sei die Strahlensituation aber im normalen Bereich.

Am Donnerstag war das Kernkraftwerk nach einer Notabschaltung zweitweilig vom ukrainischen Stromnetz getrennt.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.