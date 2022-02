Ukrainische Truppen patroullieren am 19.2.2022 in der Stadt Nowoluhanske im Bezirk Donezk. (AFP / ARIS MESSINIS)

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa berichtete zuletzt von mehr als 1.500 Verstößen gegen die Waffenruhe. Russland nahm laut eigenen Angaben zehntausende Menschen aus der Ostukraine auf. Die Aufständischen hatten Zivilisten dazu aufgerufen, die Region zu verlassen.

Nato-Generalsekretär Stoltenberg teilte mit, er erwarte einen Angriff der russischen Armee auf die Ukraine. Alle Zeichen deuteten darauf hin, dass Moskau dies plane, sagte er im ARD-Fernsehen.

EU-Ratspräsident Michel rief Moskau in dem Konflikt zum Einlenken auf. Er kündigte auf der Münchner Sicherheitskonferenz an, im Fall eines russischen Angriffs auf die Ukraine sofort einen Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs einzuberufen. Der EU-Außenbeauftragte Borrell mahnte in München, Europa müsse sich stärker auf neue Bedrohungen wie hybride Angriffe einstellen. Staaten wie Russland und China wollten zurück in das Denken von Mächten im 19. Jahrhundert.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.