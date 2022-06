Evelyn Zupke bei einem Besuch im ehemaligen DDR-Gefängnis in der Keibelstraße. (picture alliance/dpa)

Die breite Mehrheit der Opfer scheitere bis heute an einer Anerkennung durch die Behörden, erklärte Zupke in Berlin bei der Vorstellung ihres ersten Jahresberichtes an den Bundestag. Sie sprach sich stattdessen für eine vereinfachte Regelung aus, bei der etwa der Zusammenhang zwischen politischer Haft und einem späteren Gesundheitsschaden nicht eigens bewiesen werden muss.

Weiter verlangte Zupke, dass frühere westdeutsche Konzerne, die in DDR-Gefängnissen produzieren ließen, sich ihrer historischen Verantwortung stellten. Sie sollten sich an der Unterstützung der SED-Opfer beteiligen, so Zupke, die im Juni vergangenen Jahres zur ersten Bundesbeauftragten für die Opfer der SED-Diktatur beim Deutschen Bundestag gewählt wurde.

