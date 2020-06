Expertinnen und Experten erwarten mit Blick auf die Proteste gegen Polizeigewalt in den USA kein Einlenken von US-Präsident Trump.

Der Politologe Johannes Varwick von der Universität Halle sagte in der Sendung "Zur Diskussion" (Audio-Link), Trump brauche geradezu den Ausnahmezustand. Die aktuelle Lage werde er jetzt "kalt und schamlos" nutzen für die Präsidentschaftswahl. Ihm fehle nur noch eine außenpolitische Krise, um von eigenen Verfehlungen abzulenken.



Auch Constanze Stelzenmüller von der amerikanischen Forschungsgruppe Brookings Institution meint, Trump habe auf fast allen Gebieten versagt, deshalb heize er jetzt den Kulturkampf an. Allerdings stünden bei den aktuellen Protesten schwarze und weiße Menschen Schulter an Schulter. Stelzenmüller betonte, die Lage in den USA vor der Tötung von George Floyd sei wegen der Corona-Krise schlecht gewesen. So liege die Arbeitslosenquote bei 20 Prozent. Es sei daher nicht viel nötig gewesen, um die Leute auf die Barrikaden zu bringen.

Was kann eine Polizeireform bringen?

Die in Atlanta lebende Journalistin Katja Ridderbusch sprach über die Schwierigkeit in den USA, die Polizeiarbeit zu reformieren. So könne die Bundesebene nur die Rahmenbedingungen vorgeben, wirksame und wirkliche Reformen müssten aber auf kommunaler Ebene angegangen werden. Das liege auch daran, dass die USA so zerklüftet seien. Bereits in einzelnen Bundesländern seien die Gegebenheiten sehr unterschiedlich.



Stelzenmüller betonte, dass es im vergangenen Jahrzehnt landesweit erhebliche Bemühungen gegeben habe, die Polizei zu reformieren. Diese seien aber gezielt von der Trump-Regierung zurückgedreht worden. Im speziellen Fall von Minneapolis, wo George Floyd ums Leben kam, gebe es vor allem weiße Polizisten. Die dortige Führung der Polizei habe auch schon vor dem Fall einen gewissen Ruf gehabt.

Kritik an Berichterstattung in Deutschland

Dominik Wullers vom Verein Deutscher Soldat studierte zwei Jahre lang in Harvard. Er unterstrich, in den USA sei bei der Aufarbeitung von Rassismus nie das Gefühl ausgemerzt worden, dass Schwarze minderwertig seien. Der Rassismus dort sei dezidiert einer, der an die Existenz von Menschenrassen glaube.



Er äußerte sich zudem verärgert über die deutsche Berichterstattung über den Fall Floyd. Diese sei teilweise sehr herablassend. Es gebe ein deutsches Moralisieren über die Ereignisse in den USA, während beispielsweise der Jahrestag der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke deutlich weniger beachtet worden sei.



Mit Blick auf die im November anstehende Präsidentschaftswahl waren sich Stelzenmüller und Varwick einig, dass der vermutliche demokratische Gegenspieler Biden ein schwacher Kandidat sei. Stelzenmüller betonte, entscheidend sei, wen Biden als Bewerber für das Amt des Vizepräsidenten auswähle. Der Idealfall wäre eine schwarze Frau.