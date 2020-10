Die Debatte über die Einigung der EU-Staaten auf eine Agrarreform hält an.

Der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, Bernhard Krüsken, sagte in der Dlf-Sendung "Zur Diskussion", Subventionen für die Landwirtschaft seien wichtig, um im Wettbewerb mit anderen Regionen bestehen zu können. Der Professor für Agrarwissenschaften an der Humboldt-Universtität Berlin, Harald Grethe, erklärte, Biodiversität, Klimaschutz, Tierschutz und Gewässerschutz seien mit enormen Kosten verbunden. Daher müsse die Agrarpolitik die Landwirtschaft weiterhin unterstützen.

Förderung für Landwirte wird nicht abgeschafft

Als "ineffizient" und "kontraproduktiv" hingegen bezeichnete der Experte für EU-Naturschutzpolitik beim Naturschutzbund NABU, Konstantin Kreiser, die Flächenprämien. Sie seien ungeeignet, um ökonomische sowie ökologische Ziele zu erreichen.



Der umwelt- und gesundheitspolitische Sprecher der EVP-Fraktion im Europarlament, Peter Liese, erläuterte auf seiner persönlichen Website, die angestrebte Reform der Agrarpolitik sei gut für Umwelt und Landwirtschaft. Man unterstütze die Bauern dabei, umweltfreundlicher zu produzieren. Im Deutschlandfunk ergänzte der CDU-Politiker, er halte es zudem für einen Wert an sich, wenn der Landwirt in seinem Dorf leben und arbeiten könne und nicht eine Kapitalgesellschaft die Felder bewirtschafte.

Agrarsubventionen sollen an Auflagen gebunden werden

Die Fachminister der EU hatten sich darauf verständigt, künftig 20 Prozent der EU-Agrarsubventionen an Auflagen zu knüpfen. Damit solle mehr Umwelt- und Klimaschutz umgesetzt werden. Für die Mitgliedsländer soll eine zweijährige Übergangsphase gelten. Über die EU-Agrarpolitik entscheiden der Ministerrat, die Kommission und das EU-Parlament. Alle drei Institutionen müssen sich auf einen Kompromiss einigen. Das EU-Parlament will diese Woche seine Position für die Verhandlungen festlegen. Erste Grundzüge sind bereits beschlossen. So will das Parlament 30 Prozent der Agrarsubventionen an Auflagen binden.

