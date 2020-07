FDP-Generalsekretärin Teuteberg hat mit Blick auf Krawalle in deutschen Städten gefordert, das Gewaltmonopol des Staates zu verteidigen.

Bei Vorfällen in Stuttgart und Frankfurt am Main in den vergangenen Wochen habe man eine Enthemmung und einen möglichen Kontrollverlust beobachtet, sagte Teuteberg dem Deutschlandfunk. Die Vorfälle müssten genau aufgeklärt werden. Es sei legitim, wenn die Polizei dabei auch die Herkunft der Täter ermittele. Dies sei sowohl wichtig, um Strukturen zu erkennen, als auch, um sachlich über mögliche Ursachen durch Integrationsdefizite reden zu können, betonte die FDP-Politikerin. Teuteberg ist auch migrationspolitische Sprecherin ihrer Fraktion.



Der Bürgermeister von Schwäbisch-Gmünd, der jüngst einen Brandbrief mit verfasst hatte, betonte, er mache nicht nur Flüchtlinge für die Krawalle verantwortlich. Die meisten geflüchteten Menschen hielten sich an die Regeln und nähmen die Werte der offenen Gesellschaft an. Es gebe aber eine kleine Gruppe junger Männer, die man mit Integrationsmaßnahmen nicht erreiche, und viele von diesen verhielten sich aggressiv.



Der Bielefelder Soziologe Heitmeyer betonte, Fragen von Integration und Desintegration dürfe man nicht nur für Migranten reservieren. Ein Teil der sogenannten Biodeutschen sei ebenfalls nicht integriert. Wenn Menschen sich der Gesellschaft nicht zugehörig fühlten und auch keine Chancen sähen, sich zugehörig zu fühlen, dann verselbständige sich das.



In Stuttgart war es in der Nacht zum 21. Juni zu schweren Ausschreitungen gekommen. Nach Angaben der Polizei waren 400 bis 500 Menschen daran beteiligt oder hatten dabei zugeschaut. Mitte Juli versammelten sich dann Hunderte junge Leute in der Innenstadt von Frankfurt am Main. Dabei kam es zu Angriffen auf die Polizei.