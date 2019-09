Die Bundesregierung hofft, dass sich an dem Notfall-Programm zur Seenotrettung weitere Länder beteiligen werden. Der Kreis der Willigen werde sich vergrößern, sagte der Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Mayer, in der Sendung "Zur Diskussion" im Deutschlandfunk. Zu der Runde bei Gudula Geuther gehörten neben dem CSU-Politiker die Generalsekretärin der FDP, Teuteberg, Erik Marquardt von den europäischen Grünen und Olaf Kleist vom Deutschen Zentrum für Migrationsforschung.

Mayer ging noch einmal auf das Treffen der vier Innenminister von Deutschland, Frankreich, Italien und Malta ein. Er betonte, das Abkommen für einen Notfallmechanismus zur Seenotrettung sei unter Dach und Fach, feste Qutoten sollten erst beim Innenministerrat am 8. Oktober festgelegt werden, Andere Länder wie Portugal, Luxemburg, Irland und Kroatien hätten bereits signalisiert, sich zu beteiligen. Er hoffe auf "zwei Hände voll", so der CSU-Politiker wörtlich. Der Grünen-Politiker Marquardt und der Migrationsforscher Kleist sprachen von einem Schritt in die richtige Richtung. Es sei gut, dass einzelne Staaten vorangingen.



FDP-Generalsekretärin Teuteberg verlangte eine klare Begrifflichkeit. Bei der Seenotrettung gehe es um eine "Migranten"-Quote und nicht um eine "Flüchtlings"-Quote, betonte sie. Frankreich habe sich ja auch bereits vorbehalten, nur Flüchtlinge aufzunehmen. Ziel müsse es bleiben, möglichst noch in Zentren in Nordafrika die Asylberechtigung zu prüfen. Dies sei unter humanen Bedingungen derzeit nicht möglich. Auch in den europäischen Staaten, in denen die Menschen zuerst ankämen, seien die Behörden überlastet. Hier müsse die EU stärker helfen, um Asylverfahren zu verbessern.



