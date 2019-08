Der FDP-Politiker Graf Lambsdorff sieht es als immer wahrscheinlicher an, dass Großbritannien die EU verlassen wird, ohne ein Abkommen mit Brüssel geschlossen zu haben.

Graf Lambsdorff sagte in der Sendung "Zur Diskussion" im Deutschlandfunk, Premierminister Johnson tue zwar so, als wolle er noch verhandeln. Er werde aber einen harten Brexit provozieren und versuchen, die darauf folgende Krise im Vereinten Königreich den Europäern in die Schuhe zu schieben.



Die Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Schwarzer, hält schon aus Zeitgründen ein anderes Ergebnis für kaum möglich. Stichtag für den Austritt ist der 31. Oktober.

DIW-Präsident Fratzscher spricht von "Irrsinn"

Optimistischer äußerte sich der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher. Er hoffe, dass die EU - falls von Großbritannien gewünscht - einer weiteren Verschiebung des Termins zustimmen würde. Der Wirtschaftswissenschaftler sprach im Zusammenhang mit dem Brexit von "Irrsinn". Um Handel mit der EU treiben zu können, werde Großbritannien sich nach dem Austritt an die europäischen Regeln halten müssen - aber keine Möglichkeit mehr haben, diese Regeln zu beeinflussen. Das sei das Gegenteil der in der Brexit-Kampagne versprochenen nationalen Souveränität. Fratzscher rechnet nach dem Austritt mit zehn Prozent weniger Wirtschaftsleistung in Großbritannien über einen Horizont von 15 Jahren.

Konsequenzen für Deutschland

Die Politikexpertin Schwarzer rückte auch Konsequenzen für die Bundesrepublik in den Fokus. Deutschland verliere mit Großbritannien einen wichtigen Alliierten, mit dem man bei vielen Themen, etwa Binnenmarkt und Marktwirtschaft, zusammengearbeitet habe.



Auf eine verstärkt ausländerfeindliche Stimmung in Großbritannien wies wiederum Graf Lambsdorff hin. Polnische Bürger, die sich im Zuge der Freizügigkeit entschieden hatten, dort zu leben und zu arbeiten, würden angegangen. Das sei das Ergebnis einer populistischen, mit Lügen durchsetzten Brexit-Kampagne, sagte der FDP-Politiker.