Blendgranaten, Tränengas, Verletzte. Die Bilder von der griechisch-türkischen Grenze haben eine Debatte über den Umgang Europas mit dem neuen Migrationsdruck aus der Türkei entfacht. Lesen Sie hier, wie lebhaft dieses Thema von den Gesprächspartnern in unserer Dlf-Sendung "Zur Diskussion" behandelt wurde.

Zu Gast bei Peter Kapern waren diesmal:



Gerald Knaus, österreichischer Soziologe und Migrationsforscher, die CDU-Europaabgeordnete Lena Düpont und ihr sozialdemokratischer MdEP-Kollege Norbert Neuser.

"Europäische Werte unter Druck"

Knaus, der auch Mitbegründer des Think Tanks "European Stability Initiative" ist, sagte, die Eskalation, die man jetzt an der europäischen Außengrenze sehe, kenne in ihrer Logik keine Grenze. Die Werte, die noch vor vier Jahren gegolten haben, seien erheblich unter Druck und auf dem Rückzug. Am Ende drohten Haltungen zu siegen, wie diejenige von US-Präsident Trump, die internationales Recht für überbewertet hielten.

Daneben kritisierte Knaus einen schweren stratgischen Fehler der Europäer, die sich zuletzt nicht auf weitere finanzielle Hilfen für die Türkei über die bereits vereinbarten 6 Milliarden Euro hinaus hätten einigen können. Dies liege auch an Ländern, die anders als Deutschland ohnehin nicht befürchten müssten, dass Flüchtlinge zu ihnen kämen. So baue Ungarn lieber einen Zaun, an dem es dann Soldaten positioniere. Zugleich warf der Migrationsforscher dem türkischen Staatschef Erdogan vor, an der Grenze hässliche Bilder schaffen zu wollen, um Druck auszuüben. Um die europäischen Werte zu retten und "brachiale Methoden und eine Militarisierung von Grenzen" zu verhindern, seien allein neue Verhandlungen mit Ankara ein Ausweg. Ein neuer EU-Türkei-Deal wäre eine "Win-Win-Situation", zeigte sich Knaus überzeugt.

"Hartes Durchgreifen ist legitim"

Ebenfalls mit Blick auf Erdogan beklagte Lena Düpont (CDU), die auch Mitglied im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres ist: "Man kann nicht einfach Grenzen einseitig für offen erklären. Das funktioniert nicht". Den Umgang Ankaras mit den Flüchtlingen als Druckmittel gegen Europa bezeichnete sie in diesem Zusammenhang als "zynisch". Das harte Durchgreifen der griechischen Regierung an der Grenze sei - nicht nur aus ihrem Staatsverständnis und dem Verständnis staatlicher Ordnung heraus - "abgedeckt und legitim". Ein effektiver Grenzschutz sei nun einmal die erste Vorbedingung für ein neues, gemeinsames europäisches Asyl- und Migrationssystem. Um dieses erreichen zu können, sei neues Vertrauen unter den Mitgliedsstaaten erforderlich. Nur so etwa könne man jemandem wie Ungarns Regierungschef Orban "den Wind aus den Segeln nehmen".

Bezogen auf die aktuelle Situation empfahl Düpont, die EU müsse nun vor allem die aktuell angespannte Situation auf den griechischen Inseln lösen helfen, etwa mit humanitären und finanziellen Mitteln.

"EU hat Zeitgewinn durch Deal nicht genutzt"

Deutliche Kritik am griechischen Vorgehen formulierte Norbert Neuser (SPD), der im Europaparlament zugleich ständiger Berichterstatter für humanitäre Hilfe im Entwicklungsausschuss ist. Wer das Asylrecht aussetze - und sei es auch nur begrenzt für vier Wochen - verstoße gegen europäische Werte. Er gab in diesem Zusammenhang der deutschen Kommissions-Präsidentin von der Leyen (CDU) eine Mitschuld an dem griechischen Vorgehen, die in Reden zum Schutz der EU-Außengrenzen das Bild eines "Abwehrschildes" benutzt habe. Notfalls müsse nun finanzieller Druck auf Athen ausgeübt werden, meinte Neuser. Sinnvoller aber sei Hilfe zur Bewältigung der angespannten Situaition.



Zugleich betonte der Sozialdemokrat, dass der EU-Türkei-Deal lange gut funktioniert habe. In diesem Zusammenhang bezeichnete er die Türkei als einen "sicheren Drittstaat". Dies bedeute, dass die Menschen bereits dort einen Asylantrag stellen könnten. Darüber hinaus monierte Neuser, die EU habe mit dem Deal zwar Zeit gewonnen, diese dann aber verstreichen lassen, ohne sich intern auf neue Lösungen zu verständigen.