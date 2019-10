Der Deutsche Buchpreis geht in diesem Jahr an Saša Stanišic für seinen Roman"Herkunft"

Das verkündete die Jury für die Auszeichnung in Frankfurt am Main. Zur Begründung hieß es, mit viel Witz setze der Autor den Narrativen der Geschichtsklitterer seine eigenen Geschichten entgegen. Ein "Selbstporträt mit Ahnen" werde so zum Roman eines "Europas der Lebenswege".



Der 41-Jährige erzählt in seinem Roman über seine Großmutter, die langsam das Gedächtnis verliert und über die Flucht der Familie während des Bosnien-Kriegs nach Deutschland. Er behandelt dabei die Frage, welche Rolle Herkunft überhaupt spielt.



Der Deutsche Buchpreis wird vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels vergeben und zwar jährlich zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse. Gekürt werden soll der beste deutschsprachige Roman des Jahres. Der Sieger oder die Siegerin erhält 25.000 Euro. Ziel des Preises ist es, über Ländergrenzen hinaus Aufmerksamkeit zu schaffen für deutschsprachige Autoren, das Lesen und das Medium Buch.