Zusagen an "Gelbwesten"

Wegen der zu erwartenden steigenden Neuverschuldung Frankreichs fordert EU-Haushaltskommissar Oettinger ein Defizitverfahren gegen das Land.

Um die Proteste der sogenannten "Gelbwesten" gegen die Steuer- und Reformpolitik der Regierung zu befrieden, hatte Frankreichs Präsident Macron den Demonstranten finanzielle Zugeständnisse in Milliardenhöhe gemacht. Dazu sagte Oettinger dem Nachrichtenmagazin "Focus", diese dauerhaften Leistungen würden die französische Staatskasse in den kommenden Jahren erheblich belasten und die Neuverschuldung in die Höhe treiben. Man könne davon ausgehen, dass Paris dadurch mit Ausnahme des Jahres 2017 das elfte Jahr hintereinander gegen die EU-Regeln verstoße. Dies könne man nicht leichtfertig abtun. Oettinger stellte sich mit seinen Äußerungen gegen den französischen Währungskommissar Moscovici, der ein solches Defizitverfahren ablehnt.