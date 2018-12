Auf der UNO-Klimakonferenz in Kattowitz will Deutschland 1,5 Milliarden Euro zur Wiederauffüllung des Grünen Klimafonds der Vereinten Nationen zusagen. Mit dem Geld werden Klimaschutzprojekte in Schwellen- und Entwicklungsländern finanziert. Die Weltbank will den Entwicklungsländern rund 200 Milliarden Dollar zur Verfügung stellen.

Bundesentwicklungsminister Müller sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, auch ohne konkretes Datum für den Kohleausstieg solle ein "starkes Signal" gesendet werden. Der CSU-Politiker zeigte sich zuversichtlich, dass Deutschland in den kommenden Jahren seinen Rückstand bei der CO2-Einsparung aufholen werde. Der Klimaschutz sei die Überlebensfrage der Menschheit, sagte der Minister. Die Erde werde mit drei, vier Grad plus zurechtkommen. Menschliches Leben, wie wir es kennen, werde dann aber kaum mehr möglich sein.

Umweltministerin Schulze (SPD): "Nicht von den USA beirren lassen"

Bundesumweltministerin Schulze appellierte in der "Süddeutschen Zeitung" an die Staatengemeinschaft, sich nicht davon beirren lassen, wenn sich große Länder wie die USA oder Brasilien vom Kampf gegen den Klimawandel abwendeten. Diese Staaten würden irgendwann wiederkommen, sagte die SPD-Politikerin. Die Vernunft lasse sich nicht dauerhaft aufhalten. Schulze und Müller vertreten Deutschland bei der UNO-Klimakonferenz in Kattowitz in Polen.



Die Weltbank hatte zuvor angekündigt, den Entwicklungsländern zur Bekämpfung des Klimawandels rund 200 Milliarden Dollar zur Verfügung stellen. Das Geld werde von 2021 bis 2025 fließen, teilte die Organisation mit. Die Summe entspreche einer Verdoppelung im Vergleich zur derzeitigen Finanzierungsperiode.



Die UNO-Konferenz in Kattowitz dauert zwei Wochen. Vertreter von rund 200 Staaten arbeiten zwei Wochen lang an der Umsetzung des Pariser Klimaabkommens von 2015. Die internationale Gemeinschaft hatte vereinbart, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen, möglichst aber auf 1,5 Grad.



US-Präsident Trump glaubt nicht, dass die Menschen großen Einfluss auf den Klimawandel ausüben können. Wissenschaftler im eigenen Land widersprechen ihm, und es gibt viele klimafreundliche Initiativen in den Vereinigten Staaten. Mehr darüber erfahren Sie hier (Audio-Link).