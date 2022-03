Verschleierte Frauen in Kabul (AFP / Hector Retamal)

Weitere Hilfs-Ankündigungen stünden noch aus, teilten die Vereinten Nationen am Abend kurz vor Abschluss einer virtuellen internationalen Geberkonferenz mit. Bundesaußenministerin Baerbock sagte, Deutschland stelle zusätzliche 200 Millionen Euro bereit. Gleichzeitig übten Baerbock und andere Staatenvertreter scharfe Kritik an der Diskriminierung von Mädchen und Frauen in Afghanistan, das von den radikalislamischen Taliban kontrolliert wird.

UNO-Generalsekretär Guterres hatte zu Beginn der Konferenz erklärt, dass in diesem Jahr vier Milliarden Euro für die humanitäre Hilfe in Afghanistan benötigt würden.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.