EU-Gipfel

Zusammenarbeit mit China ohne Abhängigkeit von China

Die EU will zwar Abhängigkeiten von China reduzieren, sieht das Land aber gleichzeitig weiter als Partner an. Das geht aus der Abschlusserklärung des EU-Gipfels in Brüssel hervor. Weniger Übereinstimmung gab es beim Thema Asyl.

30.06.2023