Die Auswirkungen des Klimawandels seien die Krise unserer Zeit, sagte die Leiterin der Agentur, Deanne Crisswell, dem Fernsehsender ABC. Zwar seien die Tornados dieser Saison außergewöhnlich stark. Dennoch intensivierten sich die Stürme zunehmend und das Wetter werde generell extremer, seien es Gewitter, Tornados oder Waldbrände.

Die wissenschaftliche Forschung zu den Auswirkungen des Klimawandels auf Tornados sei noch nicht wirklich belastbar, unterstrich hingegen der Klimatologe Zeke Hausfather vom Breakthrough Institute in Oakland, Kalifornien, auf Twitter . Die Abwesenheit des Beweises bedeute nicht automatisch die Abwesenheit des Zusammenhangs, aber man müsse vorsichtig sein.

Ähnlich äußerte sich ein Klimaforscher der University of California, Daniel Swain. Er betonte aber in einem Tweet , dass die Erderwärmung in viele Regionen weltweit die Gefahr von stärkeren Wetterphänomenen inklusive Tornados steigern könnte.