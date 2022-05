Zusammenstöße am israelischen Unabhängigkeitstag am Tempelberg (Ahmad Gharabli/AFP)

Nach Polizeiangaben warfen dutzende Palästinenser mit Steinen. Die Polizei setzte Tränengas ein. Laut palästinensischen Berichten sollen die Steinwürfe begonnen haben, als israelische Polizisten die Al-Aksa-Moschee betraten.

Während des muslimischen Fastenmonats Ramadan hatte es auf dem Tempelberg mehrfach Ausschreitungen gegeben. Seit dieser Woche haben jüdische Besucher wieder Zugang zu dem Plateau. Jüdische Gruppen hatten dazu aufgerufen, den Nationalfeiertag mit Gebeten und Fahnen auf dem Tempelberg zu verbringen. Von palästinensischer Seite wurde in Sozialen Medien dazu aufgefordert, solchen Aktionen entgegenzutreten.

Der Staat Israel wurde am 14. Mai 1948 ausgerufen. Staatsgründer David Ben Gurion verlas damals in Tel Aviv die Unabhängigkeitserklärung. Israel feiert sein Jubiläum nach dem hebräischen Kalender und somit in diesem Jahr früher.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.