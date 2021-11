In Brüssel ist es bei Protesten von Gegnern der belgischen Corona-Politik zu Ausschreitungen gekommen. (KENZO TRIBOUILLARD / AFP)

Insgesamt hatten sich nach Angaben der Polizei etwa 35.000 Menschen versammelt. Ihr Protest richtete sich unter anderem gegen verschärfte Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Ungeimpfte dürfen künftig keine Restaurants und Bars mehr besuchen.

Auch in den Niederlanden hat es erneut Gewalt von Gegnern der Corona-Maßnahmen gegeben. die zweite Nacht in Folge Ausschreitungen gegeben. In Den Haag schleuderten mehrere hundert Randalierer Steine auf die Polizei. Es gab mehrere Festnahmen. Auch in Roermond nahe der deutschen Grenze und im Küstenort Urk gab es Unruhen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 21.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.