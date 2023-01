Proteste im Braunkohle-Revier

Bei den Protesten nahe Lützerath kam es auch zu Zusammenstößen mit der Polizei. (Henning Kaiser / dpa / Henning Kaiser)

Gestern hatten in der Region tausende Menschen gegen den Abriss des Dorfes und für mehr Klimaschutz demonstriert. Die Angaben zur Zahl der Teilnehmenden schwanken zwischen 10.000 und 35.000. Am Rande des Protests kam es zu Zusammenstößen. Teilnehmer warfen Feuerwerkskörper und Steine auf Polizisten. Diese setzten Schlagstöcke, Pfefferspray und Wasserwerfer ein, um die Menschen zurückzudrängen. Zahlreiche Demonstrationsteilnehmer hatten im Verlauf der Kundgebung den regulären Zug verlassen und waren in Richtung Abbruchkante und Lützerath gelaufen. Einigen gelang es, die Polizeiketten zu durchbrechen und bis in den Tagebau vorzudringen.

Die Kundgebung im Nachbarort Keyenberg verlief weitgehend friedlich. Unter den Demonstrierenden war auch die schwedische Klimaaktivistin Thunberg. Thunberg rief bei der Kundgebung zum anhaltenden Widerstand auf. Solange die Kohle noch im Boden sei, sei der Kampf nicht vorbei.

Lützerath wird seit Mittwoch von der Polizei geräumt, damit der Energiekonzern RWE die darunter liegende Kohle abbaggern kann. Zahlreiche Gebäude wurden inzwischen abgerissen.

