In dem Ort Huwara im Westjordanland wurden bei Angriffen israelischer Siedler zahlreiche Menschen verletzt, sowie Häuser und Autos in Brand gesteckt. (Ilia Yefimovich / dpa)

Die Demonstranten waren nach Huwara gereist, um ihre Solidarität mit den dort lebenden Palästinensern zu bekunden. Berichten zufolge sollen Soldaten Blendgranaten in eine Menschenmenge geworfen haben. Die Armee bestätigte die Angaben nicht.

Am Sonntag hatte ein mutmaßlich palästinensischer Attentäter in Huwara zwei israelische Brüder erschossen. Als Rache für den Anschlag setzten israelische Siedler Dutzende Häuser, Läden und Autos in Brand. Bei den Ausschreitungen in Huwara und benachbarten Orten wurden ein Palästinenser getötet und Hunderte Menschen verletzt.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.