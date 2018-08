Zusatzstoffe in Lebensmitteln Kleiner Tropfen - große Wirkung

Sie machen unser Essen haltbar, süß, cremig oder auch bunt: Zusatzstoffe finden sich in vielen Lebensmitteln, vor allem in stärker verarbeiteten und in Fertiggerichten. Gesundheitlich sollen sie unbedenklich sein, doch sie verändern die natürlichen Eigenschaften der Speisen und können Mängel und Fehler kaschieren, gerade bei stark verarbeiteten Produkten.