Neuer Bericht

Das Statistikportal "Statista" in Hamburg beleuchtete zusammen mit der Deutschen Meeresstiftung die ökologische Situation in den beiden europäischen Randmeeren. Der Bericht zeige außerdem, dass eine erfolgreiche Verwirklichung des UNO-Nachhaltigkeitsziels in Nordeuropa noch lange nicht erreicht sei. Die Frist endete 2020. Auch die Frist für einen nachhaltigen Fischfang sei abgelaufen. Die Bilanz zeige deutlich, dass in beiden Meeren noch zu viele Fische aus dem Meer geholt und als Rückwurf wieder im Wasser landeten.

Auch würden noch zu viele schädliche Stoffe in Nord- und Ostsee gelangen und das Problem der Altlasten sei groß. Es brauche innovative Lösungen für - Zitat - "die gigantischen Mengen an Plastik und Mikroplastik in den Meeren".

