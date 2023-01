Tarifstreit

Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte in allen Brief- und Paketzentren aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. (picture alliance / dpa / Philipp von Ditfurth)

Nachdem gestern der Schwerpunkt auf den Brief- und Paketzentren lag, waren heute die Zusteller bundesweit aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Verdi rechnet damit, dass sich allein in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen etwa 6.500 Beschäftigte an dem Streik beteiligen. Ein Sprecher sagte der Deutschen Presse-Agentur, es werde zu erheblichen Verzögerungen bei der Auslieferung von Briefen und Paketen kommen.

Die bundesweiten Warnstreiks dauern bis in die kommende Nacht. Die Gewerkschaft fordert für die 160.000 Tarifbeschäftigten 15 Prozent mehr Geld bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr. Die Verhandlungen gehen am 8. Februar weiter. Die Post hat angekündigt, dann ein Angebot vorlegen zu wollen.

