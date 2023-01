Parteichef

CDU-Generalsekretär Czaja sagt im Sender RBB, es gehe darum, die bestehenden Probleme auch zu benennen. Rückendeckung kam darüber hinaus von Czajas Vorgänger Ziemiak. Der Essener Bundestagsabgeordnete Hauer twitterte, was Merz gesagt habe, sei völlig richtig und nötig gewesen. Aus Sicht seines Wittenberger Kollegen Müller ist den Ausführungen von Merz fast nichts mehr hinzuzufügen außer den Worten des ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Stoiber: "Wer randaliert, fliegt raus, und wer kein Deutsch kann, kommt gar nicht erst rein."

Der frühere Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz meinte, endlich einmal eine klare Aussage von Merz zur "Migrantengewalt in Deutschland". Die einstige Bundesfamilienministerin Schröder bescheinigte Merz in einem Meinungsbeitrag für " Die Welt " ebenfalls, mit seinen Äußerungen richtig zu liegen.

Merz selbst verteidigte seine Äußerungen heute früh im ZDF . Es sei eine notwendige Diskussion, betonte er. Im Kontext der Krawalle in der Silvesternacht hatte er - ebenfalls im ZDF - über den Umgang mit Lehrerinnen und Lehrern gesagt gesagt: "Und dann wollen sie diese Kinder zur Ordnung rufen und die Folge ist, dass die Väter in den Schulen erscheinen und sich das verbitten. Insbesondere, wenn es sich um Lehrerinnen handelt, dass sie ihre Söhne, die kleinen Paschas, da mal etwas zurechtweisen." Weiter sagte Merz: "Das sind eben überwiegend Jugendliche aus dem arabischen Raum, die nicht bereit sind, sich hier in Deutschland an die Regeln zu halten." Er wolle auch keine Entschuldigungen akzeptieren, etwa wenn man sage, diese Kinder hätten eine schwere Kindheit gehabt oder hätten es in Deutschland schwer.