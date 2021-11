Der Bundesrat befasst sich morgen mit dem Infektionsschutzgesetz. (dpa/Wolfgang Kumm)

Damit könnte das erste Gesetzesvorhaben der möglichen Ampel-Koalition im Bundesrat nun doch die notwendige Mehrheit erhalten. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst will nach anfänglichem Widerstand zustimmen. Der CDU-Politiker äußerte sich dementsprechend am Abend im WDR. Auch Bayerns Ministerpräsident Söder und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther wollen das Gesetz mittragen. Hintergrund ist offenbar, dass die Wirksamkeit der Maßnahmen des Infektionsschutzgesetzes spätestens am 9. Dezember überprüft werden soll.

Söder sagte in München, eine Blockade im Bundesrat wäre angesichts der aktuellen Lage nicht angemessen. Allerdings glaube er, dass das Gesetz nicht ausreiche und absehbar nachgebessert werden müsse.

