Die Flagge der Nato. (picture alliance / NurPhoto)

Ein ranghoher Nato-Mitarbeiter sagte in Brüssel, von einem Aufnahmeantrag bis zur Unterzeichnung der Beitrittsprotokolle würde es vermutlich rund zwei Wochen dauern. Für die Verhandlungen mit den beiden Staaten sei sogar nur jeweils ein Tag nötig. Bis die Beitrittsprotokolle von den Mitgliedsstaaten dann ratifiziert seien, würde es allerdings noch mehrere Monate dauern.

Die in Schweden regierenden Sozialdemokraten wollen am kommenden Sonntag eine Entscheidung zu ihrer NATO-Position verkünden, wie sie in Stockholm mitteilten. Die endgültige Entscheidung liegt dann beim schwedischen Parlament. In Finnland soll die Position der Sozialdemokraten bereits am Samstag verkündet werden. In beiden Staaten hat der russische Angriff auf die Ukraine Sorgen um die nationale Sicherheit ausgelöst.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.