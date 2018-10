Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Günther will nach der Landtagswahl in Bayern am kommenden Sonntag den Kompromiss für das Zuwanderungsgesetz neu verhandeln.

Der CDU-Politiker sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, er hoffe, dass nach der Wahl die Bereitschaft steige, das politisch Notwendige in dem Bereich zu machen. Günther betonte, es sei ein Wert an sich, nach Jahren der Diskussion nun ein Zuwanderungsgesetz in Deutschland zu bekommen. Dennoch hätten die vereinbarten Regelungen noch ein Stück weiter gehen können. Er könne keinem Menschen erklären, dass Menschen, die hier arbeiten und die Sprache gelernt haben, keine Bleibe-Perspektive haben sollten.