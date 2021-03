Der Psychologe und Autor Ahmad Mansour hat ein Fehlen kritischer Stimmen bei dem von der Bundesregierung organisierten Integrationsgipfel beklagt.

Mansour sagte im Deutschlandfunk, die Probleme in Deutschland müssten offener, sachlicher und tabuloser angesprochen werden. Der Gipfel sei unter dieser Bundesregierung zu einem Ritual geworden, das mut- und planlos sei. Kritik kam, aus unterschiedlichen Gründen, auch von Vertretern der Opposition im Bundestag.



Der von der Bundesregierung organisierte Integrationsgipfel hatte einen "Nationalen Aktionsplan" verabschiedet. Er umfasst 100 Maßnahmen, die zum Teil bereits im Herkunftsland von Zuwanderern greifen sollen. Nach Angaben der zuständigen Staatsministerin Widmann-Mauz soll die Integration auf allen Ebenen und in allen Lebensbereichen systematisch gefördert und der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt werden. 120 Menschen aus unterschiedlichen Verbänden nahmen an dem digital veranstalteten Gipfel teil.

