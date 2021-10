Zuwanderung via Belarus

Bundesinnenminister Seehofer hat seinem polnischen Kollegen Kaminski gemeinsame Streifen der jeweiligen Einsatzkräfte an der Landesgrenze vorgeschlagen.

Ein entsprechendes Schreiben des CSU-Politikers liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Hintergrund ist, dass die Zahl der unerlaubten Einreisen auf diese Weise reduziert werden soll. Die Bundesregierung beschuldigt den belarussischen Machthaber Lukaschenko, in organisierter Form Migranten und Flüchtlinge aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze zu bringen. Nach Angaben der polnischen Regierung gab es allein gestern mehr als 600 versuchte illegale Einreisen aus Belarus.



Die Lage ist heute auch Thema im Kabinett. Seehofer will dann Vorschläge zum weiteren Umgang mit den unerlaubten Einreisen machen.

