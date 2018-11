Union und SPD haben sich einem Medienbericht zufolge auf die konkrete Ausgestaltung des geplanten Zuwanderungsgesetzes geeinigt.

Das Bundesinnenministerium habe den Referenten-Entwurf in die Abstimmung mit den anderen Ressorts gegeben, schreibt die "Süddeutsche Zeitung". Demnach soll in Zukunft jeder in Deutschland arbeiten dürfen, der einen Arbeitsvertrag "und eine anerkannte Qualifikation" vorweisen könne. Wer eine Berufsausbildung habe, dürfe zudem für eine befristete Zeit für eine Stellensuche einreisen. Außerdem seien klare Kriterien für einen verlässlichen Status derjenigen Geduldeten vorgesehen, die arbeiten, ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten und gut integriert sind.