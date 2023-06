Das Fachkräfte-Einwanderzngsgesetz ist beschlossen. (IMAGO / Christian Spicker)

So sollen Arbeitskräfte aus Ländern auch außerhalb der EU künftig nach einem Punktesystem zur Arbeitssuche nach Deutschland kommen können. Erfahrenen Fachkräften wird die Einwanderung erleichtert. Der Entwurf erhielt in namentlicher Abstimmung 388 Ja-Stimmen, 234 Nein-Stimmen und 31 Enthaltungen.

Das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz hatte zuvor zu einer kontroversen Debatte geführt. Bundesinnenministerin Faeser, SPD, sagte in der vorangegangenen Aussprache, Deutschland bekomme dadurch eines der modernsten Einwanderungsgesetze der Welt. Bundesarbeitsminister Heil, ebenfalls SPD, betonte, es sei wichtig, in der Berufsanerkennung und in der Erteilung von Visa schneller als bisher zu reagieren. Kritik kam von der Opposition: Die Vize-Fraktionsvorsitzende der Union, Lindholz, nannte den Gesetzentwurf eine Mogelpackung. Sie ermögliche vor allem Zuwanderung von Geringqualifizierten und verschaffe Ausreisepflichtigen ein Bleiberecht. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD, Kleinwächter, warnte, es werde vor allem Einwanderung in die deutschen Sozialsysteme ermöglicht. Die Sprecherin der Linken, Akbulut, forderte indes eine stärkere Berücksichtigung der Rechte von Migranten beim Familiennachzug.

Das Parlament stimmte außerdem einem Gesetzentwurf zu, mit dem die Aus- und Weiterbildung in Deutschland stärker gefördert werden soll. Unter anderem sollen sich Betriebe mit weniger als 50 Beschäftigten nicht mehr an Lehrgangskosten beteiligen müssen. Bisher lag diese Grenze bei zehn Arbeitskräften. Die Neuregelung sieht außerdem eine Ausbildungsgarantie vor.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.