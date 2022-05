Alexander Zverev jubelt über seinen Einzug ins Halbfinale der French Open. (dpa/AP/Thibault Camus)

Zverev besiegte den Spanier Carlos Alcaraz mit 6:4, 6:4, 4:6 und 7:6. Im Halbfinale am Freitag trifft er auf den Spanier Rafael Nadal. Dieser gewann am frühen Morgen gegen den Serben Novak Djokovoc ebenfalls in vier Sätzen.

