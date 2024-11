ATP Masters Paris

Zverev erreicht Halbfinale

Tennisprofi Alexander Zverev hat das Halbfinale beim ATP-Turnier in Paris erreicht und damit weiter die Chance auf den zweiten Titelgewinn in dieser Saison. Der Hamburger bezwang im Viertelfinale den Griechen Stefanos Tsitsipas in zwei Sätzen mit 7:5 und 6:4.